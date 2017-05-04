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Новости

Суд в Крыму отказал в апелляционной жалобе Ильми Умерова о смене места проведения процесса

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал крымскотатарскому активисту Ильми Умерову в удовлетворении апелляционной жалобы на смену по определению места проведения суда. Об этом 4 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе заседания российский суд отказался допросить представителя прокуратуры, который ранее возражал относительно смены территориальной подсудности. Также суд оставил без внимания тот факт, что «уголовно-процессуальный кодекс России не предусматривает смену суда на том основании, что подсудимый ранее работал главой районной администрации».

Крымские активисты после заседания суда по делу Ильми Умерова

Крымские активисты после заседания суда по делу Ильми Умерова

На заседании также присутствовал крымский журналист Николай Семена, в отношении которого на полуострове также открыли уголовное дело.

Ильми Умеров и Николай Семена перед началом заседания

Ильми Умеров и Николай Семена перед началом заседания

​Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов. Этот список размещен на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там Умеров числится под номером 5826.

Раньше сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

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