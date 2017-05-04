Суд в Крыму отказал в апелляционной жалобе Ильми Умерова о смене места проведения процесса

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал крымскотатарскому активисту Ильми Умерову в удовлетворении апелляционной жалобы на смену по определению места проведения суда. Об этом 4 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе заседания российский суд отказался допросить представителя прокуратуры, который ранее возражал относительно смены территориальной подсудности. Также суд оставил без внимания тот факт, что «уголовно-процессуальный кодекс России не предусматривает смену суда на том основании, что подсудимый ранее работал главой районной администрации».

На заседании также присутствовал крымский журналист Николай Семена, в отношении которого на полуострове также открыли уголовное дело.

​Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов. Этот список размещен на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там Умеров числится под номером 5826.

Раньше сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.