В Киеве анонсируют выставку живописи о Крыме

В Киеве с 10 по 28 мая в музее-мастерской Ивана Кавалеридзе пройдет выставка живописных работ молодого художника Сергея Бурбело «Qirim» («Крым. Украина»). Об этом сообщили в пресс-службе художника.

«Путешествуя по Крыму, художник посещает хорошо известны места, однако и там находит локации, недоступные ленивым туристам. Находится там определенное время, ночует под открытым небом, «чувствует» почву. С этого – с момента непосредственного контакта с объектом исследования – и начинается путь постижения и творческого «изучение» вековечной темы», – описала выставку научный сотрудник Днепропетровского художественного музея Ольга Щербина.

В начале марта выставку «Qirim» представили в Днепровском художественном музее. Планируется, что художественный проект Сергея Бурбело после показа в Киеве, будет представлен за рубежом.