В море возле Севастополя сливают канализационные стоки и нефтепродукты – эколог

В акватории Севастопольской бухты и Артбухты в море сливаются неочищенные канализационные стоки. Об этом Крым.Реалии сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко.

«В конце Артбухты, прямо у паромного причала и ресторанов по трубе в море сливаются неочищенные канализационные стоки. По верху моря – слой грязных нефтепродуктов. На пляже мыса Хрустальный первые в этом году купающиеся добираются до чистой воды через полосу плавающего мусора», – отметила Литвиненко.

Она утверждает, что местные рыбаки возмущаются антисанитарным состоянием моря.

«Они не припоминают, когда специальный катер собирал грязь с моря. Надежда на то, что течение отнесет мусор подальше от берега», – добавила эколог.

В преддверии курортного сезона российское руководство аннексированного Крыма решило отключать местные гостиницы от канализации. Российские чиновники заявляют, что таким образом борются с незаконным сбросом сточных вод в море. Сейчас от системы водоотведения уже отключено более 500 объектов капитального строительства на крымском побережье. Об этом 13 апреля сообщил подконтрольный Москве министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

«На первомайские праздники мы ждем приезда владельцев гостиниц, закрытых на зиму. И продолжим работу. Я думаю, что к началу курортного сезона мы отключим максимально, сколько сможем», – сообщил Карпов.

В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.