Аксенов назначил треть нового состава Общественной палаты Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил 12 членов российской Общественной палаты Крыма. Об этом говорится в тексте указе Аксенова опубликованного на сайте российского правительства Крыма.

«Назначить одну треть состава Общественной палаты Крыма согласно приложению», – говорится в тексте указа.

Общественная палата Крыма была создана в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату возглавляет экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе.