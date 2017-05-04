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Новости

Аксенов назначил треть нового состава Общественной палаты Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил 12 членов российской Общественной палаты Крыма. Об этом говорится в тексте указе Аксенова опубликованного на сайте российского правительства Крыма.

«Назначить одну треть состава Общественной палаты Крыма согласно приложению», – говорится в тексте указа.

Общественная палата Крыма была создана в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату возглавляет экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе.

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