Суд в России признал законным обыск в квартире правозащитницы Зои Световой

Московский городской суд в среду отклонил жалобу правозащитницы и журналистки Зои Световой на отказ Басманного суда признать незаконным проведенный в ее квартире обыск. Об этом Светова написала на своей странице в Фейсбуке.

«Впереди Европейский суд по правам человека. Есть, конечно , еще и Верховный суд, но на него надежды меньше, чем на Европейский. Ни айпед, ни телефон моего мужа, ни компьютеры моих детей – ничего мне так до сих пор не вернули. На допрос, под видом которого пришли с обыском, так и не вызвали», – написала Светова.

Адвокат Световой Олег Елисеев российскому агентсву «Интерфакс» заявил, что стороне защиты в суде не дали ознакомиться с постановлением об обыске.

Следственные мероприятия в квартире Зои Световой прошли 28 февраля и длились около десяти часов. Сотрудники правоохранительных органов объяснили свои действия расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Правозащитники и деятели культуры выступили с заявлением в поддержку Световой.