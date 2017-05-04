В апреле через админграницу с Крымом не пропустили 36 человек – Госпогранслужба Украины

В апреле украинские пограничники не пропустили через админграницу с аннексированным Крымом 36 граждан. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

«Большинство отказов по недействительным паспортным документам и перевозку детей без соответствующих разрешительных документов», – заявил Иван Шевцов.

Он уточнил, что Херсонский погранотряд несет службу в контрольных пунктах «Каланчак» и «Чаплинка».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах пропуска на админгранице с Крмом начали образовываться длинные очереди машин. Только на «Чонгаре» утром 29 апреля въезда ожидали около трехсот автомобилей. Уже к утру первого мая свободное движение на полуостров возобновилось. Очередь искусственно создавала российская сторона, сообщил 1 мая первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

Российские пограничники сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали. Однако накануне, 28 апреля, судебные приставы России заявили, что начали облаву на крымских должников. С первого мая российские силовики начали дежурить на всех пунктах въезда-выезда аннексированного полуострова. В российском ведомстве сообщили: любой крымчанин, не оплативший вовремя штрафы свыше 10 тысяч рублей, покинуть полуостров не сможет.