В России хотят отправить сирийских детей в Крым

В соседней России заявили о намерении отправить девять сирийских детей в детский лагерь «Артек», который находится в аннексированном Крыму. Об этом 4 мая на пресс-конференции в Москве заявила российский сенатор от Крыма, член комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, сообщает «ТАСС».

По словам Ковитиди, сирийские дети сейчас находятся в Москве и вскоре отправятся в лагерь «Артек»

«Крым, конечно, готов принимать сирийских детей. Мы подготовили для них очень интересную программу, они смогут в Крыму ознакомиться не только с уникальным климатом, местами партизанской и боевой славы, но и смогут сами принять участие в интересных мероприятиях», – сказала она.

Ковитиди добавила, что для соседней России чрезвычайно важно, чтобы в Сирии был мир, а «все те заявления политиков международных, которые есть в отношении Сирии, были реальны».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.