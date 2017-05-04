В международном аэропорту «Борисполь» в пятницу, 5 мая, проведут ряд культурно-развлекательных мероприятий приуроченных к финальной части песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Праздничную эстафету у виртуозов примут талантливые артисты, задействованные в праздновании Дня крымскотатарской культуры. Зал ожидания около 9 гейта в зоне Duty Free превратится в концертную площадку. Для пассажиров готовят эффектную музыкальную программу с яркими этническими танцевальными и песенными номерами, конкурсы, викторины и, конечно, угощение блюдами крымскотатарской кухни», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что начало культурно-развлекательных мероприятий планируется в 17.30.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу.Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

Отмечается, что в конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.