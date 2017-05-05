В Армянске не хватает медиков и педагогов – крымские власти

Подконтрольные Кремлю власти Армянска сообщают о нехватке врачей и педагогов в городе. Об этом 4 мая рассказал российский глава администрации Армянска Василий Телиженко во время видеоконференции, сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«Мы имеем более 20 вакантных мест в городской больнице и примерно такое же количество вакансий в сфере образования. В конце текущего года у нас будут открываться дополнительные детсады, следовательно, нам будет необходимо еще 50-70 педагогов», – сказал Телиженко.

По его словам, сейчас российское руководство Армянска занимается отбором учащихся выпускных классов для поступления на медицинский и педагогический факультеты.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров аннексированном Крыму называют низкую оплату труда.