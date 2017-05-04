Киев назвал незаконным приезд спикера МИД России в Крым

Министерство иностранных дел Украины назвало незаконным приезд спикера Министерства иностранных дел России в аннексированный Крым. Об этом 4 мая написала в Twitter пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

«Такие визиты в оккупированном Крыму – незаконные, нелегитимные, грубо нарушают международное и украинское законодательство и влекут за собой ответственность», – написала она.

​4 мая в Севастополь прибыла официальная представительница МИД России Мария Захарова, говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».