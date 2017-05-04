Радiо Свобода получило видео момента взрыва машины ОБСЕ на Луганщине

Радiо Свобода обнародовало эксклюзивное видео, где зафиксирован момент, когда во время проезда транспортного средства, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной сепаратистам территории Луганской области, взорвалась придорожная бомба.

Видео, снятое с северной точки относительно инцидента, показывает две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает – и изображение расфокусируется, после чего виден густой черный дым.

По информации корреспондента Радiо Свобода Кристофера Миллера, запись редакция получила от «источника с украинской стороны». Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения, но в расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили 28 апреля, что, по их мнению, подрыв автомобиля ОБСЕ на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины не был несчастным случаем, мину заложили намеренно.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский фельдшер Джозеф Стоун, первый член миссии ОБСЕ, который умер за три года вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, тогда же были госпитализированы еще двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинцами диверсионно-разведывательную группу». В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.