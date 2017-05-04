Брифинг главы МИД России Захаровой в Севастополе прошел под охраной полиции

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела 4 мая в Севастополе брифинг с участием приблизительно трех десятков журналистов и телеоператоров.

Как сообщает корреспондент издания Крым.Реалии, брифинг проходил на набережной Приморского бульвара возле памятника затопленным кораблям на закрытой площадке, подступы к которой охраняли несколько полицейских.

На Приморском бульваре возле памятника за брифингом наблюдали полтора десятка местных жителей и журналистов, которых организаторы брифинга не пропустили на площадку по причине отсутствия официальной аккредитации российского МИД.

Севастопольский фотограф Юрий Югансон сообщил собравшимся, что накануне он подал заявку на участие в брифинге, однако организаторы ее отклонили без объяснения причин.

Сама Захарова дважды опоздала на брифинг: сначала на сайте МИД России было объявлено, что мероприятие начнется в 10 часов, однако в указанное время оно не началось. Затем через 35 минут организаторы объявили, что перенесли брифинг на 12 часов, и только примерно в 12:38 Захарова появилась перед журналистами.

В ожидании появления Марии Захаровой местные жители, стоящие возле памятника, рассказывали анекдоты и остроты про пунктуальность дипломатов, про МИД России и по правящую партию «Единая Россия».

Собравшиеся возмущались тем, что организаторы брифинга поставили Захарову наполовину спиной к людям на Приморском бульваре, а также тем, что ее затяжная речь не была слышна собравшимся, не смотря на звукоусиливающие колонки.

Министерство иностранных дел Украины назвало незаконным приезд спикера Министерства иностранных дел России в аннексированный Крым. Как сообщила 4 мая пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, такие визиты нарушают международное и украинское законодательство.