В Крыму анонсируют снос объектов у Херсонеса Таврического

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя сообщает о начале работы по демонтажу строений возле музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые называют незаконными.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующее распоряжение принято 4 мая на заседании российского правительства Севастополя.

«Проект подготовлен в соответствии с протокольными поручениями председателя правительства России Дмитрия Медведева. В частности, нам поручено принять меры о сносе самовольных построек и решить вопрос организации подъездных путей и парковочной зоны», – сказал российский директор Департамента земельных и имущественных отношений Рустэм Зайнуллин.

В правительстве добавили, что в ближайшее время планируется демонтировать 41 объект капитального строительства.

Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО. Мониторинговая миссия должна исследовать состояние «Херсонеса Таврического» и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.