Радио Крым.Реалии. Первое решение Совета Европы по Крыму

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают первое решение Комитета министров Совета Европы по Крыму. Чего требует Совет Европы от России, аннексировавшей Крым? Как украинская дипломатия решает крымский вопрос? Могут ли международные институты добиться от России соблюдения прав человека на аннексированном полуострове?

Гости эфира – постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, юрист-международник Борис Бабин и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.