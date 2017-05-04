Крымский завод «Титан» обязали выплатить 74 млн рублей «экологического налога»

Крымский завод «Титановые Инвестиции» обязали выплатить 74 млн рублей (около 34 млн гривен – КР) «экологического налога» по решению подконтрольного Кремлю суда Армянска. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что ООО «Титановые Инвестиции» не в полном объеме осуществляли платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма средств, подлежащих уплате в 2015 году и до сих пор не внесенных в бюджет, составляет 74 млн рублей», – говорится в сообщении.

Также в надзорном ведомстве отметили, что решение было принято по итогам рассмотрения иска, поданного подконтрольным России прокурором Армянска.

Ранее по решению подконтрольного Кремлю суда Армянска с предприятия «Титановые Инвестиции» взыскали 49 млн рублей (около 22 млн гривен – КР) «экологического налога» за 2014 год. В настоящее время эта сумма полностью погашена, отметили в пресс-службе.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» было переименовано в «Юкрейниан кемикал продактс».