Служба исполнения наказаний запретила Навальному покидать Россию

В России начальница уголовно-исполнительной инспекции, в которой отмечается оппозиционный политик Алексей Навальный, заявила, что ему запрещено покидать Россию. Об этом в твиттере 4 мая сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Адвокат отметил, что требование начальницы инспекции не имеет юридической силы. По словам Кобзева Навальный должен отмечаться в инспекции дважды в месяц, но если его выезд за границу не совпадет с одним из таких случаев, то уведомлять ФСИН не нужно.

Ранее в четверг Навальный рассказал, что получил загранпаспорт впервые за пять лет. Политик условно осужден по делу компании «Кировлес», и по российскому законодательству ему может быть временно отказано в выезде из страны.

По словам Алексея Навального, из-за отсутствия загранпаспорта он не мог выехать за границу для лечения химического ожога глаза после того, как его облили зеленкой 27 апреля у офиса ФБК в Москве.