Россия должна рассмотреть все случаи нарушения прав человека в Крыму – Совет Европы

Совет Европы призвал Россию рассмотреть все случаи нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сказано в тексте решение Совета Европы по Крыму.

«Провести полное, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, чтобы привлечь виновных к ответственности», – приводит текст документа «Європейська правда».

Авторы документа отметили, что в Крыму должна быть создана безопасная и благоприятная среда для местных и международных средств массовой информации, правозащитников и неправительственных организаций.

3 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что комитет министров Совета Европы призвал Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на аннексированном полуострове.

Он также добавил, что Комитет министров предлагает Комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.