В центре Киева открыли фан-зону «Евровидения» – Eurovision Village

На центральной улице Киева – Крещатике 4 мая состоялось открытие официальной фан-зоны международного песенного конкурса «Евровидение-2017» – Eurovision Village. Прямую трансляцию с церемонии открытия провела Радiо Свобода.

На сцене фан-зоны выступили группа «Друга Ріка», представительница Украины на «Евровидении-2013» Злата Огневич, балет Freedom, группа LUMIERE и финалисты национального отбора на «Евровидение-2017» инди-группа KADNAY.

Ведущие вечера – Александр Педан и Каролина Ашион.

С 4 по 14 мая в городке для зрителей «Евровидения», который находитсянапротив здания Киевской городской администрации, от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого, будут проходить концерты с участием музыкантов из стран-участниц песенного конкурса и украинских артистов.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выгрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.