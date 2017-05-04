Эксперты: международные суды будут учитывать решение Совета Европы по Крыму

Решение Комитета министров Совета Европы по Крыму, принятое в Страсбурге накануне, 3 мая, будет способствовать разбирательствам в международных судах против России. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«Это (решение – КР) важно для нас, поскольку создает дополнительные основания удерживать вопрос Крыма в международной повестке дня. Вторая причина, почему это решение важно, это его содержание. Потому что кроме непризнания незаконной аннексии Крыма это решение содержит элементы, которые очень важны для судебных процессов против России, и практические шаги, которые должны предприниматься Советом Европы, для того, чтобы прекратить произвол России в Крыму... И суд ООН (будет его учитывать – КР), и не будем забывать о тех делах, которые находятся или будут поданы в ЕСПЧ», – отметил Кулеба.

Другой гость программы, юрист-международник Борис Бабин добавил, что на данный документ можно ссылаться не только в международных, но и в российских судах.

«Этот документ, конечно, не станет решающим, основным доказательством, но, среди прочего, он будет, безусловно, учитываться в любом международном судебном процессе. На него можно и нужно ссылаться адвокатам, работающим в российской юрисдикции, по все делам касательно ограничения прав на полуострове», – сказал Бабин.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров. Об этом сообщили в МИД Украины.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».