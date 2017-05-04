В Крыму сообщают о возбуждении дела за дачу взятки на главного ветеринарного врача Керчи

В Крыму сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Керченского городского ветеринарно-лечебного профилактического центра. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму, мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, 22 апреля подозреваемый передал 100 тысяч рублей (около 46 тысяч гривен – КР) сотруднику управления ФСБ России по Крыму за решение вопроса о непривлечении его сотрудников к уголовной ответственности в связи выявлением фактов получения ими мелких взяток от предпринимателей.

В ведомстве подчеркнули, что передача денежных средств проводилась «в рамках оперативных мероприятий», проводимых сотрудниками ФСБ.

СМИ Керчи сообщают, что руководителем Керченского городского ветеринарно-лечебного профилактического центра является Александр Ключников, его арестовали, и в настоящее время он находится в керченском СИЗО.

По информации сайта «Керчь – мой город», в середине апреля 2017 года нескольких работников ветслужбы арестовали по подозрению в получении взяток от предпринимателей, торгующих мясом. Издание отмечает со ссылкой на правоохранителей Керчи, что задержанный руководитель учреждения пытался помочь сотрудникам избежать ответственности.

Александр Ключников до российской аннексии Крыма занимал должность руководителя ветеринарной службы Керчи.

В настоящий момент нет комментариев задержанного или его адвокатов