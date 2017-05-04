В России полиция завела уголовное дело после нападения на Навального

В России главное управление МВД по Москве 29 апреля завело уголовное дело по статье «побои» после нападения на оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в четверг сообщают российские «Ведомости» со ссылкой на источник в следственных органах. В прокуратуре Москвы подтвердили ТАСС эту информацию.

По словам другого источника газеты, федерального чиновника, ход дел по нападениям на Навального, активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова контролируется «на самом высоком уровне».

27 апреля Навального облили зеленкой на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией, который он возглавляет. Врачи диагностировали ему химический ожог глаза. Сам Навальный 30 апреля заявил, что дело по его заявлению еще не возбудили.

28 апреля Федоровой брызнули в лицо химическим раствором, в результате чего она потеряла зрение.

26 апреля на Варламова дважды облили зеленкой в Ставрополе. Троих напавших на него оштрафовали за «мелкое хулиганство».