Радио Крым.Реалии: Севастополь просит Путина разобраться

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о решении владельцев земельных участков в Севастополе обратиться в ООН, к президенту России Владимиру Путину и в Государственную Думу России. По их словам, российское правительство Севастополя отнимает земельные участки у людей, заявляя, что городская земля до 2014 года была выдана незаконно. Люди требуют прекратить суды и проверить действия севастопольских властей.Чем мотивируют чиновники изъятие участков? Много ли людей могут лишиться купленной земли?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с пермским предпринимателем Георгием Соловьем, который купил земельный участок в Севастополе, а также с крымским юристом по земельным вопросам Алимом Мамбетовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.