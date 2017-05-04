Экс-сотрудника СБУ из Крыма будут судить заочно за государственную измену – ГПУ

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Севастополе будут заочно судить за государственную измену и дезертирство.

Как сообщает 5 мая пресс-служба украинского надзорного ведомства, в порядке осуществления специального досудебного расследования уголовных преступлений, военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника СБУ.

«В 2014 году подполковник не явился из АР Крым в Центральное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего несения службы и перешел на сторону иностранного государства», – говорится в сообщении.

Его обвиняют в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Накануне, 3 мая, Генеральная прокуратура Украины заявила, что бывшему заместителю командира роты милиции особого назначения «Беркут» управления министерства внутренних дел Украины в Севастополе сообщили о подозрении по статьям «государственная измена», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «создание преступной организации».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».