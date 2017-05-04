В Симеизе открыли 3D кинотеатр

В Симеизе 4 мая состоялось торжественное открытие кинотеатра «Черноморец». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, здание кинотеатра, построенное в советские времена, долгое время не функционировало, теперь в нем провели ремонт и установили аппаратуру для показа фильмов в 3D-формате.

В 2014 году кинотеатр был «национализирован» и находился в муниципальной собственности Ялты, позднее его передали на баланс Крымской государственной филармонии.

На открытие кинотеатра приехала подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская и директор Крымской государственной филармонии Олеся Костенко. Также в мероприятии принял участие глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

По словам Олеси Костенко, передача на баланс филармонии здания кинотеатра, «позволила выиграть грант министерства культуры России». В здании, помимо показа фильмов, предполагается проводить концертные мероприятия.