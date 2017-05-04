В Севастополе отменили подорожание проезда в троллейбусах

С четверга 4 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подешевел на 3 рубля – с 15 до 12 рублей (около 5,5 гривен – КР) за одну поездку. Соответствующие объявления сотрудники коммунального предприятия «Севэлектроавтотранс» расклеили в салонах троллейбусов.

В понедельник 1 мая стоимость проезда в городских троллейбусах была повышена на 5 рублей.

В разговорах с журналистом Крым.Реалии некоторые местные жители критически отнеслись к нововведению, замечая, что они не понимают ценовую политику предприятия «Севэлектроавтотранс» и местных властей: «Зачем надо было повышать стоимость билета до 15 рублей и через три дня снижать до 12 рублей?».

Накануне севастопольское издание «Форпост» сообщало со ссылкой на местных чиновников, что российское правительство Севастополя обратилось в Москву с просьбой увеличить субсидии городу на троллейбусные перевозки.