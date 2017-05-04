Решение Совета Европы по Крыму обязывающее, но Россия не будет его исполнять – юрист

Москва не будет исполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму, принятое в Страсбурге накануне, 3 мая, хотя оно и является обязывающим. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал юрист-международник Борис Бабин.

«Я бы не говорил, что это решение как-то кардинально изменит ситуацию. Действительно, это обязывающее решение, в отличие от резолюции парламентских ассамблей, которые по линии Совета Европы, которые по линии ОБСЕ и линии Европейского Союза. Их уже было около десятка, посвященного этому вопросу», – сказал Бабин.

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По мнению эксперта, единственное, что может заставить Россию обратить внимание на принятое решение, это отправка международной мониторинговой миссии в аннексированный Крым.

«Я бы не ожидал каких-то практических поблажек в отношении прав и свобод в этой сфере. Могут, конечно, рисовать какие-то «потемкинские деревни», но их будут рисовать, только если в развитие этого документа будет действительно принято решение какой-либо миссии, которая поедет с мониторинговой целью на полуостров. Тогда, действительно, можно будет ожидать какого-то всплеска активности по «замыливанию глаз». Но пока этой миссии нет, я думаю, что наши российские коллеги будут делать вид, что этого документа не существует», – добавил юрист.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решениепо ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров. Об этом сообщили в МИД Украины.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».