Суд обязал бизнесмена Зубкова оплатить моральный ущерб главному ветеринару Крыма Иванову

Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд 3 мая вынес решение по иску главы российского ветеринарного департамента Крыма Валерия Иванова к бизнесмену Олегу Зубкову. Это информацию подтвердил Крым.Реалии сам Зубков.

По его словам, поводом для судебного иска стала статья, опубликованная на сайте Крым.Реалии, в которой крымский бизнесмен рассказал о затяжном конфликте с главой ветеринарной службы полуострова и крымскими чиновниками.

«Ветеринар посчитал, что в статье порочат его репутацию и оценил свой моральный вред в 25000 рублей (около 11 тыс. грн – КР). Суд прошел нормально. Судья сильно ни во что не вникал и оценил ущемленное достоинство ветеринара Иванова в 5 000 рублей (около 2200 грн – КР). Мы будем обжаловать это решение, поскольку для чести Иванова это чрезмерная сумма», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.

В своем исковом заявлении против Олега Зубкова глава российского ветдепартамента Крыма Валерий Иванов указывает, что бизнесмен дал ложную информацию о нем, порочащую его честь и достоинство.

«В данной статье Олег Зубков утверждает, что я закрыл на 6 месяцев ферму парка львов «Тайган», где содержится все поголовье свиней для кормления хищников. С 20 февраля 2017 года я находился в отпуске. Высказывание Олега Зубкова является надуманным, недоказанным, откровенной ложью и направлено на противоправное причинение вреда моим неимущественным правам, в т.ч. высказывание направлено на формирование у общественности негативного мнения обо мне и моей профессиональной деятельности в должности председателя государственного комитета ветеринарии республики Крым», – заявил в исковом заявлении Иванов.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.