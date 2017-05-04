Документ Совета Европы дополняет решение суда ООН в Гааге по Крыму – Бариев

Принятое в Страсбурге 3 мая решение Комитета министров Совета Европы по Крыму дополняет решение Международного суда ООН от 19 апреля о введении временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«В этом документе есть то, что не было сказано в промежуточном решении. В этом документе четко подчеркиваются факты насилия, факты насильственного исчезновения крымских татар, украинцев, политических заключенных и так далее. То есть, этот документ дополняет то промежуточное решение, которое принимал Международный суд», – сказал Бариев.

Он также добавил, что Россия должна исполнять требования данного решения Комитета министров Совета Европы, поскольку является членом этой международной организации.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F320962492&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров. Об этом сообщили в МИД Украины.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».