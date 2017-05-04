Ковитиди и Цеков отозвали законопроект о запрете рекламы с картой России без Крыма

Члены российского Совета Федерации, крымчане Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали проект закона о запрете рекламы с изображением карты России без Крыма и Севастополя. Соответствующий документ опубликован на сайте российской Госдумы.

Как сообщают российские СМИ, сенаторы утверждают, что им нужно доработать этот законопроект.

Как сообщает ТАСС, Сергей Цеков заявил, что новые поправки коснутся не только рекламы, но и «в целом возможных ситуаций, когда где-то при работе, и не только публичной укажут карту России без Крыма».

В пояснительной записке к документу сообщается, что внесение изменений в статью 5 российского закона «О рекламе» «позволит обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции».

Сенаторы в качестве примеров приводят рекламу компаний Coca-Cola и PepsiCo, пива «Сибирская корона», сайта TripAdvisor.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».