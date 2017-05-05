Конгресс США выделил 100 млн долларов на сопротивление влиянию России

Конгресс США санкционировал выделение 100 млн долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и для поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии.

Американские законодатели 4 мая также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США. На возможность введения таких мер резко отрицательно реагировала Москва.

Оба эти мероприятия являются частью бюджета на общую сумму 1,1 триллиона долларов, из него будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017 финансового года. Окончательную поддержку этому документу предоставил Сенат, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельности как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах сказались вероятным влиянием Москвы.