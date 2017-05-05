Американские самолеты перехватили бомбардировщики и истребители России у побережья Аляски

Американские военные самолеты F-22 Raptor перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35, которые летали у побережья Аляски. Об этом 4 мая сообщило командование сил Североамериканской аэрокосмической обороны (NORAD), которая предохраняет воздушное пространство США и Канады.

Как отметили специалисты, впервые за много лет пролет российских бомбардировщиков сопровождали истребители. Российские самолеты пролетели в пределах 50 миль от побережья Аляски 2 мая, указали чиновники.

Это было за пределами воздушного пространства США, но в пределах 200-мильной зоны, где американские военные требуют, чтобы любой самолет идентифицировал себя.

Представитель NORAD капитан Скотт Миллер описал взаимодействие с российской авиацией как «профессиональную».

Министерство обороны России заявило, что полет над нейтральными водами Тихого океана вдоль Алеутских островов был «обычным» и отвечал международным правилам использования воздушного пространства.

После двухлетнего затишья военная активность России значительно выросла у берегов Аляски этой весной. Американские военные зафиксировали несколько пролетов российских самолетов в этом районе в течение последнего месяца.