Керченская переправа возобновила работу после временной приостановки

Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки в связи с туманом. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС Крыма.

По информации ведомства, переправа была остановлена ранним утром 5 мая. Однако в районе 8:00 паромы возобновили движение.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.