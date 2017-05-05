Ялтинские власти передумали убирать парковку возле Центрального рынка города

Автомобильную парковку возле Центрального рынка в Ялте на улице Киевской не будут ликвидировать вопреки указу подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом рассказал глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы рассмотрели и приняли проект, согласно которому там будет проведена определенная реконструкция силами муниципалитета, совместно с собственником рынка. Парковку сделают немного по-другому: мы планируем увести машины с двух полос движения, чтобы они вообще туда не выезжали. Я попросил у главы республики тайм-аут для реализации проекта, о чем ему будет доложено еще дополнительно. Думаю, что стоянка, скорее всего, сохранится, но не в том виде, в котором она есть: автомобили больше не будут занимать две полосы движения во время выезда, заезда или неправильной парковки», ― рассказал Ростенко.

Накануне на заседании архитектурно-градостроительного совета Сергей Аксенов поручил Андрею Ростенко к курортному сезону «любыми способами ликвидировать парковку, расположенную у овощного рынка в Ялте». По мнению Аксенова, в Ялте сложилась критическая ситуация с пробками, которая может помешать успешному проведению курортного сезона.