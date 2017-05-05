Цена нефти Brent упала до 47 долларов за баррель

Котировки нефти эталонной североморской марки Brent обвалились в течение последних двух дней. На торгах 4 мая цена преодолела психологически важную отметку 50 долларов за баррель и опустилась до уровня около 48,5 долларов. Утром 5 мая падение продолжается, по состоянию на 7:45 по Киеву цена составляет 47 долларов 5 центов за баррель.

Аналитики объясняют такие события на рынке неуверенностью инвесторов относительно соблюдения странами-нефтедобытчиков согласованных в ноябре прошлого года ограничений. Также участники торгов не знают, продолжат ли члены ОПЕК и страны вне картеля действие своего соглашения на вторую половину 2017 года.

Другим фактором, который влияет на котировки цены «черного золота», является постоянный рост добычи в США в целом и на сланцевых месторождениях этой страны в частности. Министерство энергетики США ранее на этой неделе сообщил, что объем добычи сырой нефти в стране растет 11 недель подряд, что стало самым длительным трендом с 2012 года. Добыча в США выросла до 9,29 миллиона баррелей в день, что показывает максимальное значение с августа 2015 года.