В России считают «гипертрофированно ухудшенным» доклад Совета Европы по Крыму

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «гипертрофированно ухудшенной» ситуацию в Крыму, о которой говорится в докладе Совета Европы.

«На практике же описание реальной ситуации в крымском докладе гипертрофированно ухудшено. Хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека. Проблемы есть везде – и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы», – написал Косачев в Facebook.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров. Об этом сообщили в МИД Украины.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».