Таджикистан: акция «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям

В Таджикистане инициированная из России акция «Бессмертный полк» не включена в утвержденный президентом страны список мероприятий по празднованию Дня победы 9 мая, говорится в заявлении, распространенном 5 мая государственным информационным агентством «Ховар».

«Согласно исламским традициям, недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, эта акция противоречит исламским ... ценностям», – говорится в сообщении.

«Просим некоторых «друзей» изначально правильно выяснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение об агитации за нее. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках ее действующего законодательства. В нашей республике также инициативы правительства, связанные с Днем победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма», – добавляют в официальной информагентстве Таджикистана.

Акция «Бессмертный полк» – это марш с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Она начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет набрала больше официального содержания.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, после чего начали появляться сообщения, не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.