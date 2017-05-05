В Крыму на День победы будут стрелять артиллеристы – Минобороны России

В аннексированном Крыму на российский праздник День победы салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа соседней России произведут фейерверочные и холостые артиллерийские выстрелы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Как рассказали в ведомстве, праздничные салюты пройдут в трех городах аннексированного Крыма: в Севастополе, Керчи и Симферополе, а также в российских Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Новороссийске

«Жители городов смогут увидеть 9 видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в 7 цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый)», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для проведения салютов привлекается более 350 военнослужащих, будет задействовано около 90 единиц орудий различного типа, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125-мм фейерверочные комплексы «Радуга».

В России 9 мая отмечается День победы, который считают праздником победы Красной армии и народов Советских Социалистических Республик над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.