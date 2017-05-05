Госпогранслужба Украины: из Крыма пытались вывезти автомобиль по поддельным документам

Пограничники Херсонского отряда на админгранице предупредили попытку ввоза из Крыма на материковую Украины автомобилям «BMW» по поддельным документам. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

По его данным, 4 мая в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «BMW» прибыл 36-летний гражданин Украины, который направлялся из Армянска в Херсон. Во время проверки предъявленных документов пограничники установили, что доверенность на право управления и владения транспортным средством возможно поддельная, потому что в Едином реестре социальных бланков и материальных документов по регистрационному номеру предоставленной доверенности учтен другой документ.

В Херсонском погранотряде отметили, что о происшествии проинформировали Каланчакский отдел Национальной полиции и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления.

В ведомстве уточнили, что после проведения правоохранителями оперативно-следственных действий, автомобиль остался на территории КПВВ на специальной площадке, а гражданина в установленном порядке пропустили на материковую часть Украины.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».