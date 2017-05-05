Адвокат фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова Джемиль Темишев рассказал, что состояние здоровья его подзащитного, который находится в СИЗО Симферополя, улучшилось. Об этом 5 мая Темишев написал в Фейсбук.

«Сегодня заходил в СИЗО к Арсену Джепарову. К нему два раза в день приходят врачи и делают уколы. Эти антибиотики реально помогают. Опухоль почти спала. Голова иногда ещё болит, но таких сильных болей уже нет. Не сказать, что он отлично выглядит. Но изменения явно в лучшую сторону. Надеюсь, что его нормально пролечат», – написал он.

​Ранее 2 мая Темишев сообщил, что фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова, которого удерживают в Симферопольском СИЗО, осмотрели сотрудники медчасти изолятора. Медики снимают Джеппарову отек, в случае необходимости его могут вывезти на операцию.

До этого Джемиль Темишев заявлял, что фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову, который находится в Симферопольском СИЗО, срочно нужна операция. При этом администрация СИЗО отказывала ему в необходимой медицинской помощи.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».