Треть аварийных отключений света в Крыму произошло по вине птиц – «Крымэнерго»

В 2016 году треть аварийных отключений линий электропередач в аннексированном Крыму произошло из-за птиц. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«Птицы и их помет нередко становятся причиной коротких замыканий. К примеру, почти треть аварийных отключений воздушных линий 110 кВ в 2016 году (21 из 69!) стали последствиями жизнедеятельности представителей крымской орнитофауны», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты «Крымэнерго» ежегодно устанавливают птицезащитные колпаки и отпугивающие устройства на изоляторы воздушных линий и опоры чтобы «уберечь пернатых от гибели».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.