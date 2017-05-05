СБУ запретила въезд в Украину участнице российского Comedy Woman Варнаве

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей, участницы шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В комментарии Радіо Свобода она уточнила, что решение будет действовать пять лет, принято оно в целях обеспечения национальной безопасности Украины.

По данным Гитлянской, решение было принято в марте.

Как сообщают СМИ, участники Comedy Woman пели песню о президенте России Владимире Путине во время концерта в аннексированом Крыму в 2016 году.

В прошлом месяце гражданке России Лолите Милявской отказали в пересечении границы Украины и запретили въезд на три года. Как объяснили в Государственной пограничной службе Украины, причиной стало то, что певица нарушила украинское законодательство, посещая аннексирован Крым через закрытые пункты пропуска.