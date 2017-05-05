Миграционная служба: депутата Артеменко лишили гражданства Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко, сообщает 5 мая Государственная миграционная служба Украины.

Согласно сообщению, решение о лишении гражданства нескольких лиц принято в конце апреля. В то же время миграционная служба не указывает, кого еще, кроме Артеменко, касается документ.

«Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, добровольно приобрели гражданство иностранных государств», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы по Артеменко, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, были проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, на основании выводов которой принимает решение президент.

Всего, по данным миграционной службы, в период с 2012 до 2016 года указами президента Украины оформлено потерю гражданства относительно 323 человек.

29 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook написал, что президент прекратил гражданство Украины народного депутата Артеменко в связи с тем, что он имеет гражданство другой страны – Канады, запрещено украинским законодательством. Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.