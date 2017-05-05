В Сакском районе уволили депутата из-за «недостоверных сведений о доходах»

Подконтрольна Кремлю прокуратура Крыма инициировала прекращение полномочий депутата Сакского районного совета из-за «недостоверных сведениях» о доходах. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Депутат Сакского районного совета, делегированный от Новофедоровского сельского совета, предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах в отношении себя и своей супруги. В частности, не сообщил о наличии в пользовании 8 земельных участков в городе Саки и о полученных доходах за продажу объектов недвижимости», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во исполнение решения российского Сакского районного суда и оставленным в силе российским Верховным судом Крыма, полномочия депутата прекращены досрочно.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».