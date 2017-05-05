В Севнаследии сообщили, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» не имеет охранной зоны

Подконтрольное Москве Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) в ответ на запрос местных активистов о сохранности и обследовании в зоне строительства на территории пляжа Солнечный вблизи Херсонеса ответили, что музей-заповедник не имеет охранной зоны.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, активисты обратились в Севнаследие после того, как в ходе работ на пляже Солнечный обнаружили несколько пустот, которые могли быть частью древнегреческого некрополя.

По словам активистов, «данный ответ ведомства не соответствует действительности и противоречит нормам как российского, так и украинского законодательства».

Накануне сообщалось, что летом 2017 года пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений.

В марте Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».



Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.