Россия: полиция проверяет прокремлевскую группу за нападения на оппозиционера Навального

Лидер радикального прокремлевского группировки SERB Игорь Бекетов заявляет, что полиция России намерена допросить его и коллег в дела о нападении на оппозиционного политика Алексея Навального, в результате которого тот частично потерял зрение.

Бекетов 5 мая заявил Радио Свобода, что «несколько дней назад» московская полиция связалась с ним по делу нападения.

«Они сказали, что нас вызовут на допрос», – сказал Бекетов в беседе в популярной российской соцсети «ВКонтакте».

Накануне российская государственная агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщил, что Главное управление МВД России в Москве еще 29 апреля возбудило уголовное дело по статье «побои» после нападения на оппозиционера Алексея Навального.

27 апреля Навального облили зеленкой на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией, который он возглавляет. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза.

Сам Навальный 30 апреля заявил, что дело по его заявлению еще не возбудили.

Сторонники Навального заявили, что в нападении на политика участвовали активисты прокремлевского радикальной группировки SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков.

Навальный решил баллотироваться на выборах президента России в следующем году.