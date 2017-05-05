Количество людей, которые посетили аннексированный Крым со стороны материковой Украины в период майских праздников в 2017 году, уменьшилось на 60% по сравнению с 2016 годом. Об этом 5 мая сообщил в Фейсбук спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт «Чонгар» в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный – на 62%», – написал Слободян.

По его словам, перед второй частью майских праздников тенденция аналогичная.

«Если за прошедшие сутки (4.05) на админгранице на оккупированный полуостров через все КПВВ пересекли более 3200 человек и 520 транспортных средств в сутки, то 4.05.2016 года в Крым последовало почти 3700 человек и 660 транспортных средств», – уточнил спикер Госпогранслужбы.

По последним данным Госпогранслужбы Украины, в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Статистика приведена как для въезжающих, так и выезжающих с полуострова.В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.