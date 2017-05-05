В Севастополе 7 и 9 мая ограничат движение морского транспорта – власти города

В Севастополе 7 и 9 анонсируют ограничение передвижения морского транспорта в связи с проведением парада к российскому празднику День победы. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба российского правительства города.

«В связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы, 7 Мая до завершения репетиции движение паромов осуществляться не будет. 9 мая, с утра и до завершения Парада (ориентировочно до 13.00) движение парома осуществляться не будет. Катера по маршруту Графская Пристань – пл. Захарова будут осуществлять движение в Артбухту», – говорится в сообщении.

В России 9 мая отмечается День победы, который считают праздником победы Красной армии и народов Советских Социалистических Республик над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.