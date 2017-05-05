Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов ввел карантин по африканской чуме свиней в Белогорском районе. Об этом говорится в указе от 4 мая 2017 года.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории – местах обнаружения останков диких кабанов, в 8,9 км юго-восточнее села Курортное и 6 км юго-восточнее села Курортное Ароматновского сельского поселения Белогорского района Крыма, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», – говорится в документе.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумой.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.