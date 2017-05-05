В Киеве презентовали конверт и марку с изображением певицы Джамалы

В Киеве 5 мая презентовали художественный конверт и марку с изображением певицы Джамалы.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в главном операционном зале киевского отделения №1 «Укрпошти» провели церемонию специального почтового гашения марок на отправлениях оригинальным штемпелем «Первый день», изготовленным к событию.

«Укрпошта» выпустила тематические марки в преддверии международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве во второй раз благодаря победе певицы Джамалы.

19 мая 2005 года накануне проведения 50-ого конкурса были выпущены марки с изображением тематики песенного состязания и победительницы «Евровидения-2004», украинской певицы, народной артистки Украины Русланы Лыжычко. 16 мая 2004 года в финале конкурса в Стамбуле она заняла первое место с композицией «Wild Dances».

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

«Почта России» ежегодно выпускает марки по программе Европа, тема «Евровидение» на ее продукции не представлена. Попытки ввести в России в 2014-2015 годах в обращение почтовые марки с изображением видов оккупированного Крымского полуострова были блокированы посредством инициированных Украиной решений Всемирного почтового союза (UPU)

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой из-за ее концертов в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».