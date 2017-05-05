Суды по продлению ареста фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» прошли с нарушениями – адвокат

Заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 5 мая, на которых рассмотрели продление ареста фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» прошли с нарушениями. Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.

В частности, по его словам, заседания необоснованно провели в закрытом режиме.

«В который раз ни следствие, ни прокуратура не смогли представить фактических доказательств того, что, в частности, Энвер Мамутов может скрыться из Крыма, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательсва. Следствие уже ссылается на документы, что Украина признает всех этих ребят политическими заключенными, а значит, по этому основанию их не стоит выпускать из СИЗО. Мы возражали, наши возражения не были приняты. Я также заявил отвод прокурору и суду. Конечно же, он не был удовлетворен», – прокомментировал Курбединов.

Суд продлил арест всех четверых фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 11 июля 2017 года.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

